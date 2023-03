Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente entre le Conseil de la concurrence et son homologue libyen

mardi, 7 mars, 2023 à 20:55

Rabat – Le Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc et le Conseil de la concurrence de l’Etat de Lybie ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions.

Signé par Ahmed Rahhou et Salama Ibrahim Ghwiel, présidents des deux institutions, ce mémorandum vient renforcer davantage les relations de partenariat entre le Royaume du Maroc et L’Etat de Lybie, indique le Conseil de la concurrence du Maroc dans un communiqué.

En effet, ce mémorandum d’entente, permettra de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions dans le domaine de la protection de la concurrence, la promotion de la compétition, l’amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance, à travers l’application juste du droit de la concurrence, précise la même source.

A cet effet, les deux parties ont convenu de mettre les mécanismes de travail efficients visant l’échange d’expertises et des bonnes pratiques, la formation dans plusieurs thématiques ayant trait à l’économie et au droit de la concurrence et des investigations.

Ledit mémorandum a aussi pour objectif le développement et le renforcement des capacités des rapporteurs et enquêteurs, ainsi que la révision et l’étude des législations concernant le droit de la concurrence, conclut le communiqué.