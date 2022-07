Signature à Rabat d’une convention pour la gestion déléguée du programme “Tayssir”

vendredi, 22 juillet, 2022 à 16:35

Rabat – Une convention tripartite pour la gestion déléguée du programme “Tayssir” a été signée, vendredi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).