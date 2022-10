Signature de trois convention de partenariat entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’ANEF

mardi, 25 octobre, 2022 à 20:05

Rabat – Le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ont conclu, mardi à Rabat, une convention cadre de partenariat et deux conventions spécifiques basées sur leurs objectifs communs, notamment dans le domaine de la mise en œuvre des programmes de développement conformément aux rôles et compétences assignées à chaque partie, ainsi que la création des conditions appropriées pour une meilleure coopération et un échange d’expérience et des publications.