Silver économie au Maroc: Un potentiel de progression de 7% à l’horizon 2050 (DEPF)

mardi, 22 juin, 2021 à 9:07

Rabat – La Silver économie (ou l’économie des seniors) au Maroc dispose d’un potentiel de progression de près de 7% en moyenne par an jusqu’en 2050, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.