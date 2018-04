SISTEP : Protocole d’accord pour le développement de la formation dans les domaines métallurgiques, mécaniques et électromécaniques

vendredi, 13 avril, 2018 à 14:33

Casablanca- La Fédération des Industries, Métallurgiques et électromécaniques (FIMME) et Arts et Métiers ParisTech, grande école française d’ingénieurs, ont signé, jeudi à Casablanca, un protocole d’accord destiné au développement de la formation dans les domaines métallurgiques, mécaniques et électromécaniques.