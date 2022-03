Le site web de l’ACAPS fait peau neuve

mercredi, 30 mars, 2022 à 13:32

Rabat – L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) vient de se doter d’une nouvelle vitrine digitale visant à faciliter l’accès à l’information relative aux champs d’intervention de l’autorité.

Revu de fond en comble tant au niveau du fond que de la forme, le nouveau site web répond à un double objectif, à savoir de faciliter l’accès à l’information relative aux champs d’intervention de l’autorité et répondre aux attentes des différentes cibles en vue de mieux les informer et les accompagner, indique l’ACAPS dans un communiqué.

Il suffit désormais d’un rapide tour sur la toute nouvelle version du site de l’autorité pour constater que la navigation est repensée et simplifiée, ajoute la même source, notant que l’objectif est de rendre l’information recherchée facilement détectable par étape de vie (études, activité professionnelle, santé, déplacements, logement, épargne et retraite).

L’ACAPS note que grâce à une ergonomie simple et au nouvel habillage du site, la visite devient plus agréable et utile pour les utilisateurs qui peuvent trouver leurs repères de façon intuitive.

Cette transformation digitale mise non seulement sur l’amélioration de l’accessibilité aux différentes rubriques, mais aussi sur l’enrichissement du contenu ayant trait aux diverses missions qui incombent à l’autorité, dont celle de l’éducation financière qui cible le grand public, explique le communiqué.

Quant aux professionnels, ils ne sont pas en reste. La refonte du site web de l’ACAPS permet en effet de faciliter l’accès à toutes les informations nécessaires an matière d’exercice des professions relatives au secteur des assurances et à l’organisation et au fonctionnement du secteur de la prévoyance sociale. En un seul clic, les opérateurs peuvent accéder aux chiffres clés et à la réglementation sectorielle.

Par ailleurs, la refonte de la plateforme digitale de l’autorité a aussi élargi la place des échanges à travers la rubrique relative aux services en ligne qui a été structurée par le type de cible. Cette action s’inscrit pleinement au cœur des priorités de l’ACAPS qui porte un intérêt particulier à l’amélioration et à la facilitation de l’accès à l’information à l’ensemble de ses publics, conclut le communiqué.