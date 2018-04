Smart City Expo 2018: Maroc Numeric Cluster labellisera une dizaine de startups marocaines innovantes

mardi, 17 avril, 2018 à 14:37

Rabat – Maroc Numeric Cluster ( MNC) labellisera une dizaine de startups portant des projets innovants dans les domaines du territoire, des villes intelligentes, du transport, de la santé et de l’éducation, lors de Smart City Expo 2018, prévue du 18 au 20 avril, a annoncé mardi cette association à but non lucratif.