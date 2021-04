Smart Factory: Un partenariat pour promouvoir l’usage des technologies de l’industrie 4.0

lundi, 5 avril, 2021 à 14:41

Rabat – Un mémorandum d’entente (MoU) visant la promotion de l’usage des technologies de l’industrie 4.0 a été conclu, lundi à Rabat, entre le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, l’Agence de développement du digital (ADD), l’Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) et le Consortium du projet “Fez Smart Factory”.

Signé par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, le DG de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani et le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, ce MoU a pour objectif d’assurer une convergence et une complémentarité entre le chantier “Smart Factory”, porté par l’ADD, et le projet “Fez Smart Factory” qui est initié par l’UEMF et les membres du Consortium associés audit projet.