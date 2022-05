Smurfit Kappa choisit le Maroc pour son premier investissement en Afrique

mardi, 24 mai, 2022 à 14:15

Casablanca – Smurfit Kappa, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’emballage en papier, a annoncé, mardi, le projet de construction de sa toute première usine en Afrique, implantée dans la région de Rabat, pour un investissement de 35 millions d’euros.

Cette usine de fabrication de carton ondulé de 25.000 m² apportera des solutions d’emballage innovantes et durables pour de nombreux secteurs, dont l’industrie, l’agriculture et l’automobile, indique un communiqué de Smurfit Kappa.

A cet effet, le lancement des travaux de construction de l’usine a été officiellement donné ce mardi, en présence de plusieurs représentants des autorités locales, ajoute la même source.

Cette nouvelle usine prévoit de créer environ 300 emplois directs et indirects dans la région. La production sera entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc à la recherche de solutions d’emballage compétitives, innovantes et durables, livrées rapidement et en toute efficacité.

Face à un marché où la demande actuelle est supérieure à celle de l’offre des solutions d’emballage en carton ondulé, la nouvelle usine viendra renforcer la chaîne de valeur de ses clients au Maroc.

La présence commerciale de Smurfit Kappa au Maroc remonte à la fin des années 1990. L’entreprise dispose actuellement d’un bureau de vente et d’un réseau d’usines d’assemblage.

Cette nouvelle usine viendra conforter la présence de Smurfit Kappa dans le pays et lui permettra de se positionner comme le principal partenaire stratégique de ses clients dans toute une série de secteurs, comme l’agriculture, les PGC (produits de grande consommation), l’automobile, le textile, la pharmacie ainsi que dans d’autres marchés industriels, tels que la viande, le poisson et la céramique.

“Smurfit Kappa est très fier d’annoncer la construction de son premier site de fabrication d’emballages en carton ondulé dans la Région de Rabat- Salé-Kénitra, au Maroc, un pays dont la culture est très proche de la vision et des valeurs de notre entreprise”, a déclaré, à cette occasion, Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Maroc, cité dans le communiqué.

“Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’approche “think global, act local” (penser global, agir local) de Smurfit Kappa qui conjugue notre modèle intégré mondial, notre expertise et notre richesse de données avec les meilleures connaissances de notre équipe locale pour comprendre et satisfaire les besoins des clients marocains”, a fait savoir M. Sevillano.

De son côté, Mounir Naciri, Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc, a indiqué que “notre présence dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra nous permet de collaborer et de travailler de très près avec nos clients au Maroc, mais avec cette nouvelle usine d’emballage qui sera située dans une zone à fort potentiel de croissance, Smurfit Kappa contribuera encore plus à la croissance des activités de nos clients et nous permettra de satisfaire plus vite leurs demandes d’emballages en carton ondulé”.

“Sur un marché où le nombre de fournisseurs d’emballages est actuellement limité, cet investissement permettra de garantir l’approvisionnement et d’accroître la production locale de ces matériaux, ce qui se traduira par une valeur ajoutée pour les clients”, a-t-il fait remarquer.

Et de souligner que “la réalisation de ce projet de grande envergure n’aurait jamais vu le jour sans le soutien remarquable des autorités locales. Effectivement, la vision Royale, qui vise à promouvoir l’investissement, a fait de la réforme des centres régionaux d’investissement une priorité nationale pour répondre aux besoins des investisseurs et contribuer à l’amélioration du climat des affaires au Maroc”.

“Les principaux piliers de cette réforme engagée en application des Hautes instructions Royales, s’articulent autour de la transformation des CRIs en établissements publics dotés de compétences plus élargies et la création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI), sous la présidence des Walis des Régions, dans le but d’améliorer les procédures de prise de décision et de garantir un examen intégré et conforme des projets d’investissements”, a affirmé M. Naciri.

La nouvelle usine devrait être opérationnelle à partir du premier trimestre de 2023. Smurfit Kappa dispose de plus de 355 usines dans le monde, réparties entre 36 pays. L’entreprise est le seul opérateur pan-régional de grande envergure en Amérique latine.

Smurfit Kappa est l’un des principaux producteurs d’emballages à base de papier dans le monde, avec environ 48.000 collaborateurs à travers près de 350 sites de production dans 36 pays et un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros en 2021.