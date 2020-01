SNA-2020 : Workshop sur les moyens de financement dans le secteur de l’artisanat

mercredi, 22 janvier, 2020 à 16:25

Marrakech – Les participants à un workshop ont débattu, mercredi à Marrakech, des moyens de financement dans le secteur de l’artisanat afin de préserver et promouvoir cette composante essentielle de la culture et de l’histoire des pays.

Organisée dans le cadre de la sixième semaine nationale de l’artisanat (SNA-2020), qui se tient du 12 au 26 janvier dans la cité ocre sous le thème “Le financement dans le secteur de l’artisanat: réalité et perspectives”, cette conférence a été l’occasion de mettre en avant et d’examiner les moyens efficaces à même de promouvoir ce secteur et d’offrir la chance aux petites et moyennes entreprises d’aller de l’avant et de développer leurs différents produits.

A cette occasion, M. Riadh Lahmairi, directeur de l’investissement et du développement régional à l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT) a présenté un exposé exhaustif dans lequel il a expliqué les moyens de financement du secteur artisanal dans son pays.

Il a, dans ce sens, mis en avant les principaux points forts de l’artisanat tunisien, ainsi que les défis à relever.

Les banques tunisiennes octroient des crédits aux artisans et aux petites entreprises, avec des taux d’intérêt attractifs pour leur permettre de mener à bien leurs missions et présenter des produits qui répondent aux exigences du marché aussi bien en terme de qualité que d’innovation, a-t-il relevé.

Pour sa part, Mme Asma Kadiri, directrice de la Stratégie, de la Programmation et de la Coopération au ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, a considéré cet atelier comme un rendez-vous propice pour examiner les moyens de nature à faciliter l’accès aux crédits pour les jeunes entrepreneurs et les très petites entreprises.

Il s’agit également d’une occasion de mettre en avant les produits bancaires utilisés auxquels les acteurs de l’artisanat ont recours et de relever les difficultés et les défis de ces artisans pour bénéficier du financement.

Ainsi, cette conférence vient favoriser un terrain d’entente entre les artisans et le secteur bancaire pour qu’ils profitent de produits bancaires plus adéquats et diversifiés, a-t-elle dit.

Au terme de cette conférence, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui a procédé à la remise des prix et des diplômes aux artisans, repésentant plusieurs régions du Royaume, qui se sont distingués avec leurs œuvres, en présence notamment du directeur général de la Maison de l’Artisan (MDA), Abdallah Aadnani.

Organisée à l’initiative du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, à travers la Maison de l’artisan, la SNA-2020 vise à construire une image de marque de l’artisanat marocain, faire de cet événement un espace de rencontres incontournable pour les artisans qui souhaitent mettre en valeur leurs créations, s’informer sur l’évolution des tendances et trouver de nouveaux débouchés, ainsi qu’aider à la commercialisation du produit tout en préservant et améliorant les revenus des artisans.

Aménagé sur 50.000m2, ce salon accueille environ 1.200 exposants, issus des 12 régions du Maroc, artisans individuels, coopératives et entreprises d’artisanat, représentant tous les métiers et les arts de l’artisanat marocain.

La 6ème Semaine nationale de l’artisanat est marquée par l’aménagement d’un stand spécial dédié à la préservation des métiers menacés de disparition, le prolongement de la période d’exposition d’une à deux semaines et par la participation de plusieurs pays amis en tant qu’invités d’honneur : La Tunisie, la Mauritanie, le Chili, l’Indonésie et l’Inde.