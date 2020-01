SNA : Les détenus des établissements pénitentiaires exposent leurs savoir-faire dans différentes filières de l’artisanat

lundi, 20 janvier, 2020 à 15:56

Marrakech – La Semaine nationale de l’artisanat (SNA), qui se poursuit à Marrakech jusqu’au 26 janvier courant, offre aux visiteurs l’opportunité de faire la découverte des produits artisanaux confectionnés par des détenus issus de plusieurs établissements pénitentiaires du Royaume.

Ces produits artisanaux d’une grande finesse et élégance, témoignent de la créativité et du savoir-faire de cette frange de la société et illustrent parfaitement que les détenus peuvent aussi contribuer à la sauvegarde de cet héritage authentique et le transmettre aux générations futures.

Le pavillon aménagé par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion des détenus (DGAPR) à cette occasion, permet de mettre en avant le talent inouï de ces détenus qui partagent avec le grand public leur créativité aux multiples facettes.

La SNA constitue ainsi un formidable pont entre les détenus et leur environnement socio-économique et vient démontrer que les lieux de détention réputés “fermés”, restent des espaces constamment ouverts sur le monde extérieur.

Les produits artisanaux confectionnés par les détenus et qui sont exposés dans le cadre de ce salon sont représentatifs de trois filières. Il s’agit de la tannerie et le travail du cuir (Prison locale de Kénitra), la poterie (Prison locale de Safi) et la marqueterie en bois de thuya (Prison locale d’Essaouira).

Les revenus de ventes de ces produits vont tout d’abord au financement des formations professionnelles au sein des établissements pénitentiaires. Les détenus sont aussi rémunérés selon la réglementation en vigueur.

Depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Trônes de Ses Glorieux Ancêtres, le Souverain n’a cessé de porter une attention particulière aux questions de l’humanisation des espaces de détention et la réinsertion des personnes détenues.

Éclairée par les Hautes Orientations Royales visant l’humanisation des conditions de détention et la facilitation de l’accès des prisonniers à la formation pour les aider à intégrer le marché de travail au terme de leur peine, la DGAPR a procédé à la multiplication des ateliers de qualification professionnelle dans les différents établissements pénitentiaires du Royaume dans le but de faire des espaces de détention des lieux de vie, de la qualification et non des foyers de détresse et de radicalisation.

Cette stratégie, menée en partenariat notamment avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, qui s’investit de plus en plus dans la formation professionnelle en finançant des centres de formation à l’intérieur des établissements pénitentiaires, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), a permis à cette catégorie de bénéficier d’une formation professionnelle parfaitement adaptée aux besoins du marché de l’emploi et de nature à faciliter leur réinsertion socio-économique.

La DGAPR propose aux détenus une formation professionnelle de qualité fournie par des formateurs et surtout des artisans dotés d’une grande expérience afin de préparer cette catégorie à la réinsertion dans la société. Ces formations vont de la menuiserie, à la broderie ou encore la confection des produits du cuir, la poterie entre autres.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale par le biais de la Maison de l’Artisan, la 6ème édition de la SNA est l’occasion de mettre en exergue le secteur de l’artisanat en tant que véritable levier du développement de l’économie nationale, contribuant au progrès et au renforcement de la cohésion sociale, à la qualité de vie, à la création de richesse ainsi qu’à l’offre de nombreuses opportunités de carrières et de perspectives professionnelles, ouvertes aux jeunes.

Organisé jusqu’au 26 janvier courant, cet événement phare, organisé sous le signe de l’innovation et capitalisant sur les acquis des précédentes éditions, est également l’occasion de promouvoir l’artisanat marocain, de célébrer et de rendre un vibrant hommage aux artisans, hommes et femmes issus de toutes les régions du Royaume, fervents gardiens d’un savoir-faire millénaire, du patrimoine culturel et immatériel relatif aux métiers de l’artisanat, héritage ancestral qui honore et fait la fierté de tous les Marocains.

Aménagé sur 50.000 m2, ce salon accueille environ 1.200 exposants, issus des 12 régions du Maroc, artisans individuels, coopératives et entreprises d’artisanat, représentant tous les métiers et les arts de l’artisanat marocain.

La surface d’exposition comprend également un espace de préservation réservé aux métiers en voie de disparition, un espace d’animation et d’initiation aux métiers de l’artisanat dédié aux enfants et une scène sur laquelle se produira des troupes de musiques représentant les 12 régions.

L’Indonésie, le Chili, l’Inde, la Tunisie et la Mauritanie sont les invitées d’honneur de cette édition.

Parallèlement, cet événement propose une programmation riche et instructive, rythmée par, notamment la 9ème Rencontre sur la Préservation des Métiers de l’Artisanat Marocain, la Journée thématique sur la Bijouterie, la Rencontres sur le thème “Développement de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat : outils et perspectives” ainsi que des sessions de formation dédiées à des artisans issus des 12 régions, axées sur la maîtrise des techniques de vente et des méthodes de prospection, le marketing des produits de l’artisanat, les principes de base de la législation douanière, les procédures de dédouanement ainsi que des ateliers sur le financement dans le secteur de l’artisanat.