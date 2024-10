Sociétés cotées : l’AMMC publie les programmes de rachat de septembre

mercredi, 9 octobre, 2024 à 22:05

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et TAMWILCOM ont signé, mercredi à Rabat, une convention de partenariat portant sur l’accompagnement des startups dans le cadre de la stratégie “Digital Morocco 2030”.