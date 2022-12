Soulèvement des 7 et 8 décembre 1952 à Casablanca, une illustration de l’esprit d’unité et de solidarité avec les causes maghrébines

mardi, 6 décembre, 2022 à 13:43

Casablanca – Le 70ème anniversaire du soulèvement des 7 et 8 septembre 1952 à Casablanca déclenché suite à l’assassinat du leader syndicaliste tunisien, Ferhat Hachad, traduit l’esprit d’unité et de solidarité du peuple marocain avec les causes maghrébines et les valeurs du combat le distinguant pour lutter contre la colonisation étrangère.

A cette occasion, le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a souligné dans un communiqué rendu public que la commémoration du 70ème anniversaire de cette étape historique est l’occasion de se remémorer les manifestations de solidarité profonde et de cohésion entre les frères du Grand Maghreb et leur mobilisation pour affronter les épreuves.

Cet événement a été une source de motivation pour consolider l’esprit du patriotisme et du combat chez la masse populaire, renforcer l’action syndicale et élargir son champ d’action comme étant un mécanisme pour la sensibilisation politique et l’incitation à la résistance contre le colonisateur, relève le haut-commissariat, notant que ce processus a permis à nombre de leaders syndicaux forgés au sein du mouvement syndical de diriger la résistance armée contre la colonisation au déclenchement de l’épopée de la révolution du Roi et du Peuple.

En se remémorant cette anniversaire si cher, nous gardons à l’esprit les aspirations des peuples du Maghreb depuis des décennies pour réaliser l’unité et la complémentarité, fait savoir le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, notant que ce projet reste toujours inachevé à cause des conflits artificiels, des positions capricieuses et des ambitions hégémoniques et expansionnistes dans le Grand Maghreb.

Le Maroc qui a été toujours un berceau de résistance et de combat, renouvelle sa solidarité avec ses frères maghrébins pour parvenir à l’édification de l’unité tant espérée, rattraper le retard et les occasions manquées et dépasser les conflits qui entravent la complémentarité et l’intégration économique dans la région du Grand Maghreb.

La famille de la résistance qui se remémore avec fierté cette épopée historique riche en leçons, portées et valeurs, réaffirme sa position constante de la question de l’intégrité territoriale et de la marocanité des provinces du Sud récupérées et sa mobilisation contre toutes les manoeuvres ourdies par les ennemies de l’intégrité territoriales.

A l’occasion de cette étape historique et ses symboles d’unité et de résistance, une délégation du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération va mercredi se recueillir à la cimetière Chouhada à Hay Mohammadi à la mémoire des martyres de liberté, d’indépendance et d’unité nationale à leur tête le Père de la Nation, Feu Sa Majesté Mohammed V et son compagnon de lutte, Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait leurs âmes.

Un meeting sera organisé également à la grande salle de la préfecture d’arrondissements de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi durant lequel des interventions et témoignages seront donnés sur les manifestations de soutien et de solidarité du peuple marocain avec son frère tunisien tout au long du combat pour s’affranchir du joug du colonialisme.

Cette rencontre sera marquée par des hommages à un parterre de résistants et membres de l’armée de libération ainsi que l’octroi d’aides financières à des membres de la famille de la résistance.