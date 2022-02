Sport en entreprise: L’APSEM et la FMPS s’associent

mardi, 8 février, 2022 à 20:22

Casablanca – L’Association pour la Promotion du Sport en Entreprise au Maroc (APSEM) et la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) ont conclu, récemment à Casablanca, une convention de partenariat pour la promotion du sport au sein des entreprises nationales et l’appui à la filière économique sportive marocaine.

Cette convention a été signée, vendredi dernier, par M. Younes El Mechrafi en sa qualité de Président de l’APSEM et M. Mehdi Sekkouri Alaoui, Président de la FMPS et ce, lors d’une rencontre entre les deux parties, indique la Fédération dans un communiqué.

L’APSEM et la FMPS, après la présentation de leurs stratégies et plans d’actions respectifs, se sont accordées sur la création de synergies entre les deux associations en vue de la promotion du sport au sein des entreprises nationales et du soutien à la filière économique sportive marocaine, fait savoir la même source.

Ce partenariat consistera, dans un premier temps, en la co-organisation d’événements sportifs et de conférences, en la réalisation d’études sectorielles, et au développement de campagnes de promotion en faveur du sport en entreprise.

Constituée en 2019, l’APSEM a pour objectif de promouvoir la pratique sportive et de développer des activités physiques et sportives en milieu professionnel. Elle compte parmi ses membres fondateurs M. Kamal Lahlou (Vice-Président représentant la Fédération Marocaine des Médias) à l’origine de la création par l’ONU le 6 avril de la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix.

M. Abdelaziz Alaoui, Vice-Président de l’APSEM, a intégré le bureau de la FMPS, tandis que M. Mehdi Sekkouri Alaoui a été coopté membre du bureau de l’APSEM à cette occasion pour consolider le partenariat noué entre les deux associations.

Mme Nawal El Moutawakel, première Vice-Présidente de l’Association, a pu participer aux échanges, en direct de Pékin où elle se trouvait pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver en sa qualité de membre du comité exécutif du Comité Olympique International.

La FMPS, constituée en 2021 pour fédérer les entreprises opérant dans le sport et contribuer à la structuration et au développement du secteur, était représentée par son président, M. Mehdi Sekkouri Alaoui (STADIA), M. Othmane Ibn Ghazala (IKTICHAF TRAVEL), M. Saad Amor (GC SPORT), Mme Zineb Bennouna (CAP’Z), M. Driss Kettani (BELLAFORME) et M. Youssef Boujlid (OLIVE).