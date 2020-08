Sprite donne la parole aux jeunes marocains à travers “#Li_fl_Bal_Itgual”, une nouvelle campagne inédite

mercredi, 12 août, 2020 à 15:12

Casablanca – Avec sa nouvelle campagne inédite “#Li_fl_Bal_Itgual”, Sprite met en avant la jeunesse marocaine et la culture urbaine à travers un concept novateur proposant un nouvel état d’esprit avec notamment de nouveaux packagings qui revisitent les dictons célèbres.

Le programme de cette campagne porte sur des dizaines de proverbes populaires repris avec des formulations originales et nouvelles qui donnent la parole aux jeunes, indique The Coca-Cola Company dans un communiqué.

Il s’agit notamment de “T3elle9 fine T2elle9” qui vient insuffler le sens de l’entrepreneuriat et de la détermination, de “Mra w Ness w Ness w Ness” qui encourage l’autonomisation des femmes, de “Zine ma Ye7chemch 3la Zinou” qui célèbre la confiance en soi, un point essentiel au développement des jeunes et de “Lbess Stylek Ywatik” qui pousse à exprimer sa personnalité profonde, ses idées et sa créativité, fait savoir la même source.

Sprite est une marque mondiale dont l’ADN est d’encourager et promouvoir une jeunesse libre dans son expression, son affirmation et son ambition. Elle rend notamment hommage aux valeurs d’autonomisation et à la façon dont les jeunes se surpassent pour devenir des modèles et des citoyens exemplaires.

“Sprite confirme sa démarche innovante en faveur de la jeunesse urbaine au Maroc et dans le monde. Cette nouvelle campagne a été conçue pour rendre hommage à la créativité des jeunes marocains et à leurs inspirations multiples”, a souligné Achraf Fayda, Directeur Marketing Afrique du Nord, cité par le communiqué.

Et d’ajouter: “Elle prône les valeurs qui sont partagées par la jeunesse, comme l’envie de se dépasser, d’aider les autres, de grandir et de réussir ensemble”.

Boisson de The Coca-Cola Company, Sprite collabore régulièrement avec des organisations qui partagent ses valeurs, à l’image de TIBU Maroc. La marque soutient ainsi depuis plusieurs années le National TIBU School Tour, la caravane nationale de basketball créée par l’association pour favoriser la réussite socio-éducative des jeunes par le sport.

The Coca-Cola Company est la plus grande entreprise mondiale de boissons, rafraîchissant les consommateurs avec plus de 500 marques de boissons gazeuses et plates et près de 3.900 choix de boissons. Avec Coca-Cola comme fer de lance, l’une des marques les plus valorisées et connues au monde, le portefeuille de l’entreprise comprend 21 marques au chiffre d’affaires atteignant le milliard de dollars, dont 19 sont disponibles à teneur réduite en sucre ou sans sucre.

En plus des boissons gazeuses, de l’eau, des jus et des boissons lactées, The Coca-Cola Company est également présente dans les segments des thés et des cafés prêts à consommer. Avec ses embouteilleurs partenaires, elle est parmi les 10 premiers employeurs privés dans le monde avec plus de 700.000 collaborateurs dans le Système Coca-Cola.

Au Maroc, The Coca-Cola Export Corporation – Morocco Branch et ses trois embouteilleurs NABC, ABC et SBGS, qui forment le Système Coca-Cola au Maroc, produisent 100% de leurs boissons dans leurs 6 usines. Ils emploient directement 3.800 collaborateurs et indirectement 23.400 personnes.