Stockholm +50 : Mme Benali met en exergue les priorités africaines en matière d’action climatique

vendredi, 3 juin, 2022 à 20:41

Rabat – La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a mis en exergue les priorités africaines en matière d’action climatique et environnementale et ce, dans le cadre de sa participation aux travaux de la réunion internationale Stockholm +50, tenue les 02 et 03 juin à Stockholm.