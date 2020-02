La stratégie “Génération Green 2020-2030” prévoit des approches et des mécanismes novateurs pour faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs

vendredi, 14 février, 2020 à 19:11

Rabat – La nouvelle stratégie agricole “Génération Green 2020-2030” prévoit des solutions, des approches et des mécanismes novateurs à même de faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, a souligné, vendredi à Rabat, le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

Dans une déclaration au MAP, M. Sadiki a estimé que cette stratégie, présentée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, jeudi à Chtouka Ait Baha, devant SM le Roi Mohammed VI, prévoit des avantages aux jeunes entrepreneurs dont la mobilisation et valorisation d’un million d’hectares de terres collectives.

Cette stratégie, qui intervient en application des Hautes instructions royales, vise également à créer de nouveaux emplois au profit des jeunes, à accroître l’attractivité du secteur agricole pour attirer les investissements, et à créer un climat favorable à l’inclusion des jeunes dans le processus du développement agricole, a-t-il ajouté.

M. Sadiki a souligné que cette stratégie ambitionne aussi de consacrer les acquis réalisés grâce au Plan Maroc Vert (PMV) et à poursuivre la dynamique de développement agricole, notamment en lançant de nouveaux chantiers relatifs au développement des industries agroalimentaires, qui constituent un important maillon de la production agricole.

Et de faire remarquer que la stratégie est également de nature à créer un nouveau système agricole, en renforçant les filières agricoles, en augmentant la valeur ajoutée du secteur et en améliorant les chaines de distribution des produits agricoles à travers la modernisation de plusieurs marchés de gros et de souks.

Par ailleurs, M. Sadiki a noté que la stratégie “Génération Green 2020-2030” est le fruit de l’évaluation des résultats du PMV avec tous les acteurs du secteur, en particulier les chambres agricoles et les fédérations interprofessionnelles, soulignant que ce plan a enregistré plusieurs réalisations importantes, telles que la mise en place d’une nouvelle gouvernance du secteur et l’implication des acteurs sur la base de contrats entre l’État et les professionnels, tout en donnant une forte impulsion au développement agricole.

Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, avait présidé à la province de Chtouka Ait Baha, la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée «Génération Green 2020-2030» et de celle relative au développement du secteur des eaux et forêts du nom de “Forêts du Maroc”.