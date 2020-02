La stratégie “Génération Green 2020-2030” vise la consolidation des acquis du PMV

samedi, 15 février, 2020 à 21:34

Rabat – La stratégie “Génération Green 2020-2030” vise la consolidation des acquis réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), et ce à travers l’adoption d’une nouvelle vision et la mise en place de moyens modernes au service du secteur agricole, a indiqué le directeur de développement des filières de production au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Nabil Chaouki.

Cette stratégie, présentée devant SM le Roi Mohammed VI par le ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, jeudi à Chtouka Ait Baha, a été développée à partir de l’évaluation du ministère au PMV qui a adopté une approche participative, avec la contribution de toutes les fédérations interprofessionnelles et les chambres d’agriculture, a précisé M. Chaouki dans une déclaration à la MAP.

Et d’ajouter que le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 10ème législature, dans lequel il a appelé à consolider les “acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural”, a constitué une source d’inspiration dans la conception de cette nouvelle stratégie ayant pour but de favoriser l’émergence d’une classe agricole moyenne dans le milieu rural qui sera un levier de développement socio-économique.

La nouvelle stratégie de développement du secteur agricole repose sur deux fondements concernant l’élément humain et la poursuite de la dynamique du développement agricole, a-t-il rappelé.

A cet égard, le responsable a fait savoir que cette stratégie vise à préparer les conditions propices à l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole, à travers l’amélioration du revenu au sein des ménages actifs dans le secteur agricole, la garantie de la protection sociale et l’élargissement des cibles de l’assurance agricole pour protéger les fermes contre les dangers liés aux changements climatiques.

Cette stratégie a aussi pour objectif d’encourager les agriculteurs à investir davantage, d’améliorer les conditions de leur travail et de diminuer les écarts entre le Salaire minimum agricole garanti (SMAG) et le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), a-t-il poursuivi.

Le directeur a confié que cette stratégie vise le développement des filières agricoles en vue de doubler le produit intérieur brut (PIB) agricole et les exportations, en maintenant les efforts d’investissement, rationalisant les aides, en appuyant la compétitivité des exportations marocaines et en accélérant et valorisant la transformation des produits agricoles, ainsi qu’en qualifiant certaines filières à fort potentiel comme la filière des produits biologiques et celles des plantes aromatiques et médicinales.

Il a également souligné l’importance que la stratégie accorde aux producteurs et aux consommateurs, indiquant qu’elle cherchera à améliorer les conditions de commercialisation et de distribution des produits agricoles en modernisant 12 souks de gros, en qualifiant les marchés hebdomadaires, en encourageant l’innovation, pour adapter la production aux besoins des consommateurs, et en intensifiant les contrôles de santé en vue de protéger les consommateurs.

M. Chaouki a aussi mis l’accent sur la nécessité de préserver les ressources naturelles, via le développement d’une agriculture durable et résistante aux changements climatiques, qui adopte la gestion de l’eau d’irrigation et encourage l’utilisation des énergies renouvelables et des techniques de conservation des sols.

Le ministère de l’Agriculture travaillera, dans les prochaines semaines avec les professionnels, les institutions et les départements concernés, pour préparer une feuille de route en vue d’appliquer cette stratégie, a-t-il ajouté.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, avait présidé, jeudi, à la province de Chtouka Ait Baha, la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée “Génération Green 2020-2030” et de celle relative au développement du secteur des eaux et forêts du nom de “Forêts du Maroc”.