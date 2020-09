Une stratégie intégrée et formalisée, pour franchir un nouveau palier dans l’intégration régionale du Maroc en Afrique

mercredi, 30 septembre, 2020 à 13:37

Rabat – Pour relever le défi de l’intégration régionale du Maroc et en faire un levier de développement durable, le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de développer une stratégie intégrée et formalisée, dédiée à l’intégration du Maroc en Afrique, en concertation entre les secteurs public et privé.