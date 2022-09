Sûreté radiologique et sécurité nucléaire : l’AMSSNuR et l’AIEA organisent une formation à Rabat

lundi, 5 septembre, 2022 à 13:36

Rabat – L’Agence Marocaine de Sureté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) organise, du 5 au 16 septembre à Rabat, le cours régional de formation sur les autorisations et les inspections en sûreté radiologique et en sécurité nucléaire pour les pratiques médicales, dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA).