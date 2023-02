Le système financier marocain est résilient malgré les crises et les transformations de l’économie et de la finance (ministre)

mardi, 7 février, 2023 à 21:54

Rabat – La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a affirmé mardi que le système financier marocain est résilient malgré les crises et les transformations qu’ont connues l’économie et les marchés financiers.