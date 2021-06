Tabagisme: appel à des alternatives plus sûres et accessibles (panélistes)

samedi, 19 juin, 2021 à 15:06

Casablanca – Les participants à un panel virtuel sur “les moyens de réduire l’impact du tabagisme dans les pays à revenu faible et intermédiaire” ont appelé à privilégier des alternatives plus sûres et accessibles à la cigarette conventionnelle.

Des produits comme la cigarette électronique, “moins dangereuse que la cigarette combustible”, doivent gagner en visibilité dans ces pays, où la mortalité liée au tabac atteint des niveaux élevés, ont souligné les panélistes réunis, vendredi, dans le cadre de la 8ème édition du Forum mondial sur la nicotine (GFN).

Et de mettre en garde contre la désinformation sur les nouveaux produits à base de nicotine, au détriment de la santé des consommateurs résidant dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ces pays abritent 80% des fumeurs du monde, ce qui représente un énorme défi pour leurs systèmes de santé, eu égard aux multiples maladies provoquées par le tabagisme, ont-ils fait observer.

Intervenant lors cette rencontre, Tomas O’gorman, avocat mexicain, a déploré le manque d’information sur les alternatives sûres au tabac destinées aux pays selon leurs spécificités linguistiques et culturelles.

La sensibilisation doit porter sur des produits sûrs, comme la e-cigarette, a-t-il estimé, notant qu’une large frange de fumeurs ignorent l’utilité de ces alternatives.

Pour sa part, l’expert kényan, Joseph Magero, a relevé que l’accessibilité à des produits sûrs de nicotine est un véritable challenge en Afrique, appelant à des politiques adéquates d’accompagnement qui pallient la désinformation sur ces produits.

L’expert a privilégié la consommation des produits à base de nicotine à usage oral, vu qu’ils sont autorisés dans plusieurs pays et leurs prix sont abordables, notant qu’ils pourraient impulser une transition rapide de la cigarette conventionnelle.

De son côté, l’experte internationale en santé, Nataliia Toropova, a estimé que la cigarette électronique est une “alternative crédible”, appelant à une implication plus forte des médecins en matière de sensibilisation et de promotion de ce type de produits.

Tenu sous le thème “l’avenir pour la nicotine”, le Forum mondial sur la nicotine traite d’un nombre de sujets d’actualité, en présence d’experts éminents de différentes nationalités. Au menu de ce forum, figurent des panels traitant, entre autres, de l’innovation en termes de nicotine et la réglementation dans le secteur du tabac.