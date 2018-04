Table-ronde à Athènes sur les investissements et les échanges commerciaux entre le Maroc et la Grèce

mardi, 17 avril, 2018 à 20:52

Athènes – Une table-ronde sur les échanges commerciaux et les investissements entre le Maroc et la Grèce a été organisée, mardi, au siège de la Fédération des entreprises grecques, en présence d’acteurs politiques et économiques grecs.