Tamwilcom : 24,9 MMDH d’engagements consentis en 2021

mercredi, 23 mars, 2022 à 12:32

Rabat – L’ensemble des engagements consentis par Tamwilcom (hors produits spécifiques mis en place lors de la crise de la Covid-19) en faveur aussi bien des entreprises que des particuliers ont atteint 24,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’exercice 2021, soit une progression de 35% par rapport à l’exercice précédent.

Cela a permis la mobilisation d’un volume de crédits de 43,7 MMDH, indique la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE), portant le nom de marque Tamwilcom, dans un communiqué publié à l’issue de son 3ème Conseil d’administration tenu, mardi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Au titre de cet exercice, l’activité de la Société en faveur des entreprises a principalement profité aux secteurs du commerce-distribution (30%), suivi, ex- æquo à 23%, par ceux de l’industrie et du Bâtiment et travaux publics (BTP), ajoute la même source.

Par ailleurs, le communiqué note le bond remarquable des interventions de Tamwilcom en termes de nombre d’opérations de financement d’entreprises qui ont totalisé plus de 65.400, avec une hausse significative de 90% par rapport à 2020, ajoutant que ces opérations ont concerné principalement le financement du cycle d’exploitation, l’inclusion financière de la TPE et l’investissement avec un nombre d’opérations respectif de 20.950, 19.100 et 15.660.

L’année 2021 a également été marquée par une forte intervention de Tamwilcom pour booster le financement de la création d’entreprises avec 9.700 opérations. Le segment du financement de l’innovation n’était pas en reste, avec 168 startups financées en 2021 dans le cadre du Fonds Innov Invest (FII).

S’exprimant à cette occasion, Mme Fettah Alaoui a rappelé le contexte économique actuel, marqué par une reprise progressive des suites de la pandémie du Covid-19, soulignant à ce propos l’engagement de Tamwilcom aux côtés des établissements de crédits et d’autres acteurs, pour le soutien des entreprises marocaines ainsi que pour l’accompagnement des stratégies des pouvoirs publics en matière de financement du tissu productif national.

La ministre a en outre salué les résultats positifs enregistrés par Tamwilcom au cours de l’exercice 2021. “Un essor qui témoigne de la dynamique et de la réactivité de l’institution ainsi que de la pertinence de son offre- produits adaptée aux besoins de financement exprimés par les entreprises marocaines”, a-t-elle déclaré.

Les travaux du Conseil d’administration ont également mis en avant les mesures mises en place récemment pour l’appui au financement des entreprises pour atténuer les effets de la crise sur leur trésorerie, et qui portent sur le relèvement des plafonds de garantie des produits “Damane Atassyir” et “Damane Istitmar” et le rééchelonnement des crédits couverts de la garantie “Damane Oxygène” et “Damane Relance” pour une durée supplémentaire pouvant atteindre trois ans.

La réunion a été consacrée principalement à l’examen du rapport de gestion et à l’arrêté des comptes au titre de l’exercice 2021.