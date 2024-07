Tamwilcom et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé unissent leurs efforts pour promouvoir les startups de la Health tech

jeudi, 11 juillet, 2024 à 18:08

Casablanca – Tamwilcom et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) ont signé, mercredi à Casablanca, un mémorandum d’entente visant à renforcer leurs synergies pour soutenir les startups et les projets innovants dans le domaine de la Health tech.

Signé par le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, et le directeur délégué de la FM6SS, Pr. Youns Bjijou, ce partenariat marque l’engagement commun des deux institutions en faveur de l’émergence d’un écosystème innovant, dynamique et prospère du secteur de la santé au Maroc, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

A travers ce partenariat, Tamwilcom s’engage à mobiliser son réseau de partenaires dans le cadre du Fonds Innov Invest (FII) afin de soutenir efficacement les projets innovants provenant de la Fondation ou de son écosystème.

Les deux institutions organiseront et animeront conjointement des actions de sensibilisation et de communication pour informer les porteurs de projets sur les diverses possibilités de financement disponibles. Ces initiatives ont pour objectif de renforcer les capacités des entrepreneurs et de les guider dans leur parcours de développement.

Pour sa part, la FM6SS mettra à disposition des startups de la Health tech ayant bénéficié des interventions du Fonds Innov Invest les infrastructures, l’expertise et les facilités nécessaires pour mener à bien leurs projets et maximiser ainsi leurs chances de réussite dans le développement de solutions innovantes et efficaces.

Les deux parties ont convenu de mobiliser leur expertise et de travailler de concert, notamment à travers l’organisation conjointe d’actions de communication en faveur des startups ciblées, afin de sensibiliser aux opportunités offertes par cette collaboration.