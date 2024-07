Tamwilcom présente à Tanger les mécanismes dédiés au financement des projets des Marocains du monde

vendredi, 19 juillet, 2024 à 10:42

Tanger – Tamwilcom a organisé, jeudi à Tanger, une rencontre sous le thème “Soutenir les projets de la diaspora marocaine: nouveaux mécanismes de financement, nouvelles ambitions”, dédiée à la présentation des mécanismes de financement disponibles pour accompagner les projets des Marocains résidant à l’étranger (MRE) souhaitant investir au Maroc.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’offre globale de Tamwilcom, ainsi que les nouveautés de l’année 2024, notamment la nouvelle mouture du produit MDM INVEST et le nouveau produit de financement MDM TAMWIL, qui seront déployés par le secteur bancaire et qui proposent des conditions avantageuses au Marocains du Monde souhaitant investir au Royaume.

MDM INVEST constitue une évolution du produit existant, offrant aux entreprises éligibles une prime d’investissement de 10% du coût du projet, avec un plafond de 5 millions de dirhams (MDH). Le financement implique une participation minimale de 20% en fonds propres pour l’entreprise bénéficiaire.

D’autre part, MDM TAMWIL se présente sous forme d’un financement complémentaire au crédit bancaire. La part de Tamwilcom, d’un montant de 1 à 5 MDH (sans être supérieure à celle de la banque), bénéficiera d’un taux d’intérêt de 2,5% hors taxes (HT). Pour la part bancaire, le taux d’intérêt sera celui du marché.

A cet égard, le directeur général de “Tamwilcom”, Hicham Zanati Serghini, a souligné que le lancement de ces nouveaux mécanismes de financement s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, appelant à renforcer l’implication des MRE dans la dynamique de développement socio-économique du pays, relevant que “Tamwilcom” a mis en place une offre spécifique de services et de mécanismes à même de donner un nouvel élan aux investissements des Marocains du monde au Maroc.

Il a, dans ce cadre, mis en avant les mécanismes “Fonds de soutien à l’investissement des Marocains résidant à l’étranger” (MDM Invest) dans sa nouvelle version et “Cofinancement des projets des Marocains résidant à l’étranger” (MDM Tamwil), soulignant que l’objectif principal de ces deux mécanismes est de faciliter l’investissement et l’accès au financement pour les Marocains du monde souhaitant lancer des projets au Maroc.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’Economie et des finances, Mohamed El Idrissi, a indiqué que le gouvernement, en application des Hautes instructions royales, appelant à mobiliser les efforts pour servir les Marocains du monde et renforcer leurs liens avec la mère-patrie, a mis en place des stratégies et des plans pour concrétiser la vision royale, notant que le ministère contribue à plusieurs chantiers visant à fournir les financements nécessaires.

Il a mis l’accent sur l’octroi des attributions importantes à Tamwilcom pour impulser une nouvelle dynamique aux mécanismes de soutien et de garantie, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises et des startups, en plus de développer une nouvelle conception des mécanismes de financement des projets des Marocains du monde.

Les autres interventions ont mis en exergue les efforts déployés pour mobiliser les compétences des MRE et mettre en réseau leurs expertises au service du développement socio-économique du Maroc, ainsi qu’augmenter leur contribution aux investissements dans divers secteurs productifs.

Pour bénéficier des avantages offerts par les mécanismes MDM INVEST, MDM TAMWIL et les autres dispositifs de financements de Tamwilcom également ouverts aux projets de la diaspora, il est impératif de se tourner vers les banques de la place, en tant que partenaire clé dans le processus de financement.

Cet événement a été marqué par la participation d’acteurs majeurs dans l’accompagnement des investissements des Marocains du Monde, ayant activement contribué à la mise en place de ces nouveaux dispositifs, notamment le ministère de l’Economie et des finances, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du secteur bancaire régional et de membres de la diaspora, a permis également de présenter un ensemble de mesures d’appui à l’investissement et d’accompagnement déployées notamment par l’AMDIE et la 13ème Région de la CGEM et destinées à soutenir activement les ambitions entrepreneuriales des Marocains du Monde et à stimuler le développement économique du pays.