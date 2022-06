Tanger : M. Mezzour inaugure l’extension d’une usine d’emballages et son parc photovoltaïque

mercredi, 8 juin, 2022 à 20:51

L’ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed Tazi, a souligné qu’une meilleure gestion de la question migratoire nécessite un partage des responsabilités entre les parties arabe et européenne, et une approche politique consensuelle qui profite aux sociétés et aux migrants.