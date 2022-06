Tanger Med: Un groupe émirati ouvre un nouveau centre logistique à la plateforme industrielle

vendredi, 10 juin, 2022 à 19:59

Tanger- Emirates Logistics, filiale du groupe émirati Sharaf, a inauguré vendredi à la zone franche “Tanger Automotive City”, située dans la plateforme industrielle Tanger Med, un nouveau centre logistique.

La cérémonie d’ouverture du centre, qui offre des services logistiques en juste à temps sur les produits finis, matière premières et pièces de rechange pour les entreprises industrielles, s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Economie des Emirates Arabes Unis (EAU), Abdullah Bin Touq Al Marri, de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaou et du ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.