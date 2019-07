Tanger Med met en place une Task Force au service de la compétitivité portuaire de l’Afrique

samedi, 6 juillet, 2019 à 18:21

Tanger – Le 1er Forum africain des ports, tenu les 4 et 5 juillet à Tanger avec la participation de dizaines d’experts et d’institutionnels nationaux et internationaux, a été couronné par la création d’une Task Force au service de la compétitivité portuaire du continent africain.

Un communiqué du complexe portuaire indique qu’à l’initiative de Tanger Med “une task force dotée d’une plateforme digitale a été créée (qui) permettra le partage des expériences entre les autorités portuaires mais aussi de mettre en place une coordination stratégique autour de problématiques d’intérêt commun tels que l’intégration logistique entre les ports et les corridors terrestres, la mise à niveau des autorités portuaires, l’émergence de ports de nouvelle génération en Afrique…”.