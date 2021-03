Tanger: Une rencontre pour évaluer la situation des entreprises de la région

mardi, 30 mars, 2021 à 11:02

Tanger – Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a tenu, lundi à Tanger, une réunion de travail avec les membres de la CGEM Nord et des opérateurs économiques locaux, consacrée à l’examen et l’évaluation de la situation des entreprises de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et à l’élaboration d’un plan pour contribuer à relancer l’économie de la région.

Cette rencontre, qui a permis à nombre d’opérateurs économiques locaux d’exprimer leurs opinions sur l’état actuel de l’économie de la région, a été l’occasion de présenter la situation de plusieurs secteurs économiques, industriels et de services, et de s’arrêter sur les principaux problèmes auxquels font face les sociétés et les entreprises concernées, en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus, ainsi que de s’approcher davantage des aspirations des entreprises pour l’avenir.

Elle a permis également de s’arrêter sur les difficultés rencontrées par les entreprises marocaines dans leurs relations avec un certain nombre de partenaires économiques étrangers, à cause de la fermeture générale dans plusieurs pays et la perturbation de certains secteurs à l’étranger, qui étaient, jusqu’à un passé récent, au centre des échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et ses principaux partenaires économiques.

Dans ce cadre, M. Alj a souligné l’importance de cette rencontre, qui a été une occasion pour se pencher sur les problèmes les plus importants auxquels est confrontée l’économie de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en raison de la situation épidémiologique, et déterminer les orientations et les stratégies qui peuvent être adoptées, à même de contribuer à surmonter les obstacles existants et à aborder l’avenir avec optimisme.

Il a, à cet égard, assuré que la CGEM oeuvre en étroite collaboration avec toutes les institutions nationales concernées par l’économie, et est à l’écoute de tous les acteurs économiques concernés, afin de surmonter en douceur et efficacement les difficultés actuelles, parier sur l’avenir et apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires à toutes les sociétés et les entreprises concernées, de manière à résoudre les problèmes selon une vision claire et globale, à la hauteur des aspirations des acteurs économiques régionaux.