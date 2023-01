Taourirt à l’heure du 2e Salon régional de l’Industrie de transformation agricole

dimanche, 15 janvier, 2023 à 11:45

Taourirt – La 2ème édition du Salon régional de l’Industrie de transformation agricole, s’est ouverte samedi à Taourirt sous le thème “L’industrie de transformation agricole : Valorisation des ressources hydriques et efficience de l’investissement”.

Cette édition, dont le coup d’envoi a été donné par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, en présence notamment du gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, du directeur général de l’Agence de développement de l’Oriental, Mohamed Mbarki, du président de la Chambre régionale d’Agriculture, des professionnels, d’élus et d’une importante délégation de responsables du ministère, vise à impulser une dynamique économique dans la province de Taourirt et la région de l’Oriental en général.

Il s’agit aussi de offrir l’occasion à l’ensemble des acteurs du secteur pour faire connaître les atouts et potentialités naturelles, agricoles et socioculturelles de la région.

S’étalant sur une superficie de 4.000 m2, le Salon connaît la participation de 110 coopératives agricoles et groupements d’intérêt économiques représentant l’ensemble des régions du Royaume, ainsi qu’une quarantaine d’exposants professionnels.

Intervenant à cette occasion, M.Sadiki, qui s’est félicité de l’organisation de ce Salon, a mis en avant les multiples programmes et politiques publiques mis en place dans le domaine agricole, et ce pour assurer “la souveraineté alimentaire” du Royaume.

“Le Royaume a su et pu assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens et l’approvisionnement des marchés, et ce en dépit des défis internes comme le stress hydrique et externes notamment pendant la crise de la Covid-19 ou encore la guerre russo-ukrainienne, laquelle a provoqué des hausses de prix et de défauts d’approvisionnement”, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter que les conclusions relevées lors de l’évaluation du Plan Maroc Vert (PMV) en concertation tous les acteurs concernés ont permis de jeter les bases de la nouvelle stratégie ‘Génération Green”, notant à cet égard que la région de l’Oriental bénéficiera de la mobilisation d’un montant de plus de 13 milliards de dirhams (MMD) pour la modernisation et la promotion du secteur agricole notamment la commercialisation et la valorisation des produits agricoles.

Dans la foulée, le ministre a procédé, lors de cet événement à la signature de deux conventions pour la construction d’un abattoir moderne de viandes rouges au niveau de la province de Taourirt et la modernisation des souks hebdomadaires.

Le premier accord, signé par le ministère de tutelle, la province de Taourirt et l’institution de coopération entre les communes “Attaaoun lilmostakbal”, entend promouvoir et moderniser le secteur de l’élevage selon une approche intégrée, améliorer les conditions d’hygiène et sanitaires pour l’abattage afin de maintenir la qualité des produits, valoriser les produits de viande rouge et les commercialiser au niveau provincial, régional, national et international, améliorer le revenu des éleveurs et créer les emplois et respecter les normes environnementales.

La deuxième convention cadre signée, respectivement, par le ministère de tutelle, les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie et du Commerce, la Wilaya de la Région de l’Oriental, le Conseil de la Région de l’Oriental, et l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) dans la région de l’Oriental, porte sur l’exécution des projets de réhabilitation, modernisation et reconstruction des souks hebdomadaires qui vise la promotion des produits du terroir dans les communes de la Région.

Le programme d’aménagement et de modernisation des souks contribuera à l’amélioration des conditions de l’offre et du travail des commerçants, artisans et personnes qui fréquentent les souks, la valorisation des produits du terroir, la promotion de l’économie sociale, en plus de l’encouragement et l’appui des projets créatrices d’emplois directs et indirects.

Cette manifestation agricole, organisée du 14 au 19 janvier, s’inscrit en droite ligne avec les Hautes Orientations Royales visant à placer les questions de l’eau et de l’investissement au centre des priorités, et soulignant la nécessité d’atteindre les objectifs d’efficience hydrique et d’efficacité de l’investissement dans l’ensemble des secteurs économiques, dans un contexte marqué par des conditions naturelles et économiques exceptionnelles.

Le salon constitue, en outre, une occasion de mettre la lumière sur l’industrie de transformation en tant qu’outil stratégique pour la valorisation et l’amélioration de l’efficience de l’eau et de l’investissement, en vue d’adapter le secteur agricole aux changements climatiques et aux mutations économiques, avec pour objectif une agriculture durable, rationnelle et basée sur la science.

L’événement abordera plusieurs thématiques liées à l’agriculture, notamment à travers l’organisation de colloques et ateliers scientifiques, animés par des experts et des professeurs spécialisés, avec la participation de l’ensemble des intervenants représentant les secteurs public et privé, les professionnels et les chercheurs dans le domaine agricole.

En parallèle à cette édition, il sera procédé au lancement de certains projets de développement et à l’organisation d’autres activités.