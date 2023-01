Taourirt: M. Sadiki visite et inaugure des projets de développement agricole et rural

dimanche, 15 janvier, 2023 à 11:20

Taourirt – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki a effectué, samedi, une visite de terrain au niveau de la province de Taourirt, consacrée à la visite et à l’inauguration des projets de développement agricole et rural.

La visite du ministre, qui était accompagné notamment du gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, du directeur général de l’Agence de développement de l’Oriental, Mohamed Mbarki, du président de la Chambre régionale d’Agriculture, des professionnels, d’élus et d’une importante délégation de responsables du ministère, a porté notamment sur le lancement du programme de désenclavement des exploitations agricoles à travers l’inauguration d’une piste agricole.

Au niveau de la commune territoriale Ahl Oued Za, province de Taourirt, le ministre a pris connaissance du programme d’aménagement et de revêtement des pistes agricoles dans la province durant la période 2019-2022, ainsi que le programme d’aménagement et de revêtement des pistes agricoles dans la commune territoriale Ahl Oued Za.

Ce programme devrait permettre de désenclaver la population rurale et faciliter l’accès aux services de base et améliorer les conditions de vie de la population.

A cette occasion, le ministre a procédé à l’inauguration de la piste rurale Lakrarma reliant la route régionale n°14 et Kasbat Moulay Ismail sur une longueur de 6,5 km.

Dans la foulée, M.Sadiki a présidé l’ouverture du Salon régional de l’Industrie de transformation agricole de Taourirt, organisé dans sa deuxième édition sous le thème : “l’Industrie de Transformation agricole : valorisation des ressources hydriques et efficience de l’investissement”.

Le salon, qui se poursuivra jusqu’au 19 janvier courant, s’étalera sur une superficie de 4.000 m2 et connaît la participation de 120 coopératives agricoles et groupements d’intérêt économiques représentant l’ensemble des régions du Royaume, ainsi qu’une cinquantaine d’exposants professionnels.

Lors de cet événement, il a été procédé à la signature de deux conventions pour la construction d’un abattoir moderne de viandes rouges au niveau de la province de Taourirt et la modernisation des souks hebdomadaires.