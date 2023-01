Taourirt : Ouverture du 2ème Salon régional de l’industrie de transformation agricole et inauguration de projets de développement

dimanche, 15 janvier, 2023 à 12:04

Taourirt – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué samedi une visite de terrain au niveau de la province de Taourirt (Région de l’Oriental), marquée par l’ouverture de la 2ème édition du Salon Régional de l’industrie de transformation agricole et l’inauguration de projets de développement agricole et rural.

Le ministre était accompagné du Gouverneur de la province de Taourirt, du Président de la Chambre Régionale d’Agriculture, des professionnels, des élus locaux ainsi que d’une délégation de responsables du Ministère, indique un communiqué du ministère.

La visite a porté sur l’ouverture de la deuxième édition du Salon de l’industrie de transformation agricole de Taourirt, le lancement du programme de désenclavement des exploitations agricoles à travers l’inauguration d’une piste agricole et la signature de deux conventions pour la construction d’un abattoir moderne de viandes rouges au niveau de la Province de Taourirt et la modernisation des souks hebdomadaires.

M. Sadiki a présidé l’ouverture du Salon régional de l’Industrie de Transformation agricole de Taourirt, organisé dans sa deuxième édition sous le thème «l’Industrie de Transformation agricole : valorisation des ressources hydriques et efficience de l’investissement».

Le Salon est organisé du 14 au 19 janvier 2023 en partenariat avec la Province de Taourirt, l’association provinciale des producteurs des olives à Taourirt, la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental, la Chambre Régionale de l’Agriculture, la Direction Régionale du Conseil agricole, le Conseil Régional de l’Oriental et le Conseil Communal de Taourirt.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des activités programmées dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030” au niveau de la région de l’oriental et vise à créer une dynamique économique dans la province de Taourirt en particulier, et dans la région de l’Oriental en général.

La thématique s’aligne avec les Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, visant à faire de la composante eau une des priorités des stratégies de développement, avec la nécessité d’atteindre l’efficacité hydrique et en investissement pour gagner en résilience face aux aléas climatiques et assurer la pérennité du développement agricole, qui est l’un des piliers de la stratégie Génération Green, précise le communiqué.

Le salon s’étale sur une superficie de plus de 4.000 m² et prévoit la participation de 110 coopératives agricoles des différentes régions du Royaume, en plus de près de 40 exposants professionnels.

Parallèlement à cet événement, une série de séminaires et d’ateliers scientifiques sont programmés et seront animés par des spécialistes et des chercheurs avec la participation des intervenants du secteur public et privé, des professionnels et chercheurs dans le domaine agricole.

Par ailleurs, au niveau de la commune territoriale Ahl Oued Za, province de Taourirt, le ministre a pris connaissance du programme d’aménagement et de revêtement des pistes agricoles dans la province durant la période 2019-2022, ainsi que le programme d’aménagement et de revêtement des pistes agricoles dans la commune territoriale Ahl Oued Za.

Ce programme devrait permettre de désenclaver la population rurale et faciliter l’accès aux services de base et améliorer les conditions de vie de la population.

A cette occasion, M. Sadiki a procédé à l’inauguration de la piste rurale Lakrarma reliant la route régionale n°14 et Kasbat Moulay Ismail sur une longueur de 6,5 km.

En marge du salon, le ministre a procédé à la signature d’une convention de partenariat entre le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la Province de Taourirt et l’institution de coopération entre les communes «Attaaoun Lilmostakbal», pour la construction et l’équipement d’un abattoir moderne des viandes rouges dans la province de Taourirt.

L’objectif du projet est de promouvoir et moderniser le secteur de l’élevage selon une approche intégrée, améliorer les conditions d’hygiène et sanitaires pour l’abattage afin de maintenir la qualité des produits, valoriser les produits de viande rouge et les commercialiser au niveau provincial, régional, national et international, améliorer le revenu des éleveurs et créer l’emplois et respecter les normes environnementales.

Une convention cadre pour le partenariat et la coopération a également été signée, portant sur l’exécution des projets de réhabilitation, modernisation et reconstruction des souks hebdomadaires qui vise la promotion des produits du terroir dans les communes de la Région de l’Oriental.

La convention est signée entre le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêt, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, la Wilaya de Région de l’Oriental, le Conseil Régional de l’Oriental, et l’Agence Régionale de Mise en œuvre des Projets dans la Région de l’Oriental.

Le programme d’aménagement et de modernisation des souks contribuera à l’amélioration des conditions de l’offre et du travail des commerçants, artisans et personnes qui fréquentent les souks, la valorisation des produits du terroir, la promotion de l’économie sociale, en plus de l’encouragement et l’appui des projets créatrices d’emplois directs et indirects.