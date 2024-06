Technologie de l’information : le Maroc a une capacité “extraordinaire” à faire éclore des talents (expert)

dimanche, 2 juin, 2024 à 17:00

Marrakech – Le Maroc a une capacité “extraordinaire” à faire éclore des talents dans le domaine des technologies de l’information, lui permettant de se démarquer des autres pays, a affirmé le directeur général de DXC CDG, Mehdi Kettani.

“Nous avons des atouts qui sont réellement spécifiques”, a souligné M. Kettani, dans une interview accordée à la MAP en marge du Gitex Africa (29-31 mai à Marrakech), notant que le Royaume est devenu une destination mondiale de l’offshore dans le domaine des technologies de l’information.

Le Maroc doit ce positionnement notamment à “l’excellence” de son système éducatif a-t-il dit, citant à cet égard la qualité des formations des écoles d’ingénieurs et des classes préparatoires.

L’enjeu des talents est fondamental pour le Maroc, qui, grâce à “une stratégie extrêmement claire sur la massification des talents”, a réussi à être compétitif, a poursuivi l’expert.

Le responsable a, dans ce sens, fait savoir que la CDG et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration ont lancé une initiative visant à former des dizaines de milliers de talents, en les “reskillant” ou “upskillant” pour pouvoir leur permettre d’agir justement sur le marché mondial.

La politique de DXC CDG vis-à-vis des talents repose sur la capacité de les accueillir au niveau junior pour ensuite leur offrir une perspective de carrière, en fonction de leur capacité, de leur potentiel et de leur envie d’évoluer, ainsi que sur la capacité de les faire travailler sur des projets intéressants, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l’enjeu des talents réside, aujourd’hui, dans la compétitivité de prix, a précisé M. Kettani, notant que la compétitivité du Maroc en la matière n’est plus à démontrer.

S’agissant du Gitex 2024, M. Kettani a qualifié cette grand-messe technologique de “non seulement grandiose, mais de très efficace”, rappelant la participation de pays du Moyen Orient, d’Europe, et d’ailleurs.

Au delà de la notoriété de l’image, le Maroc a réussi, dans le cadre de cette deuxième édition, à nouer des partenariats, mener des projets, et faire avancer des initiatives, que ce soit avec des partenaires, clients, ou fournisseurs, s’est-il réjoui.

DXC CDG est une co-entreprise entre le groupe Caisse des dépôts et gestion au Maroc, première institution et investisseur au Maroc, et le géant américain de technologie DXC Technology, l’un des leaders mondiaux dans le domaine.

Fondée en 2007, cette co-entreprise a pour vocation d’accompagner les très grands comptes et donneurs d’ordre publics et privés dans leur transformation digitale au Maroc, tout en s’adressant à l’international (avec 75% de son business) principalement en Europe, mais également sur le marché américain et la région de l’Asie-Pacifique-Japon et Europe-Moyen-Orient-Afrique.