Technologies vertes: Un partenariat pour mobiliser l’expertise des MRE

mardi, 30 mars, 2021 à 14:51

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, avec pour objectif d’identifier et mobiliser l’expertise des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans le domaine des technologies vertes, et ce au profit des communautés scientifiques et académiques nationales.