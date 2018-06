Tenue à Rabat du 9 au 13 juillet prochain des Journées de l’OCDE au Maroc

lundi, 18 juin, 2018 à 9:05

Paris – Les Journées de l’Organisation de coopération et du développement économiques (OCDE) au Maroc seront organisées du 9 au 13 juillet prochain à Rabat avec la participation d’une importante délégation de l’Organisation, rassemblant des représentants de haut-niveau et des experts issus des directions des relations mondiales, de la gouvernance publique, de l’éducation, du développement territorial et des statistiques.