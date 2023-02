Tenue à Nador du Forum maroco-espagnol de l’Économie sociale et solidaire

lundi, 6 février, 2023 à 20:03

Nador – Les travaux du Forum maroco-espagnol de l’Économie sociale et solidaire (ESS), tenu sous le thème “Coopération Maroc-Espagne en ESS : Levier de développement durable et territorial”, se sont ouverts, lundi à Nador, avec la participation d’une pléiade d’experts et chercheurs des deux pays.