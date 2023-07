Tenue à Rabat de la 4ème réunion du Conseil national de l’Inclusion financière

vendredi, 14 juillet, 2023 à 16:43

Rabat – La quatrième réunion du Conseil national de l’Inclusion financière (CNIF) s’est tenue, récemment à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah.

Cette réunion a été marquée par la cooptation du ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en tant que nouveaux membres du Conseil, indique le ministère de l’Economie et des finances sur son site web.

Au début de cette réunion, Mme Fettah, présidente du CNIF, a rappelé que l’inclusion financière dans le Royaume est sur une trajectoire d’amélioration continue grâce aux différentes actions mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière.

En outre, la ministre a souligné que les progrès accomplis ne doivent pas occulter les besoins non satisfaits et les marges de développement qui demeurent importantes, appelant les membres du Conseil à prendre appui sur les différents programmes en cours de déploiement au niveau national, pour favoriser l’inclusion financière des catégories cibles.

Pour sa part, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al Maghrib, Président du Comité Stratégique, émanation du Conseil, a félicité les membres pour les réalisations notables enregistrées aussi bien au niveau des modèles alternatifs que classiques, et les a appelés à redoubler d’efforts pour lever les freins qui persistent.

A cet effet, il a insisté sur la coordination et la cohésion entre les parties prenantes en tant que prérequis pour la concrétisation des ambitions de la stratégie.

Au cours de cette réunion, les membres du Conseil ont examiné l’état d’avancement de la feuille de route de la stratégie. Ainsi, 47% des actions planifiées dans le cadre de cette feuille de route ont été réalisées et 33% sont en cours de déploiement et ce, malgré le contexte difficile marqué par les effets d’une succession de crises.

La réunion a également demandé au Comité de Pilotage et de Coordination de préparer, en concertation avec les parties prenantes, pour le prochain Conseil national, la 2ème phase de la stratégie qui devra être lancée en 2024.

A ce titre, le Conseil a souligné que cette 2ème phase devrait être l’occasion d’insuffler un nouvel élan à la stratégie en s’arrimant à la dynamique nationale enclenchée dans le cadre des différents chantiers lancés ces dernières années, sous les Hautes Orientations Royales notamment en matière de la protection sociale, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

Ont pris part à cette réunion, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, le représentant du ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, le représentant du ministère de l’Industrie et du commerce et le représentant du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

La présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le président par intérim de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, le directeur général du Groupement professionnel des banques du Maroc, le président de la Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance, le directeur général de la CNSS, le représentant de la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), le président de la Fédération nationale des associations de microcrédit et le président de l’Association professionnelle des établissements de Paiement ont également participé à cette réunion.