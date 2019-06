La tenue à Rabat de la réunion du comité exécutif de l’IEF, une reconnaissance envers l’expérience énergétique du Maroc (M. Rabbah)

vendredi, 28 juin, 2019 à 14:19

Rabat – L’organisation à Rabat de la réunion du comité exécutif du Forum international de l’énergie (IEF), une des meilleurs plateforme mondiale de concertations, de discussions et de partenariats, constitue une reconnaissance envers l’expérience marocaine dans le domaine de l’énergie, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah.

La tenue de cet événement est de nature à impulser le partenariat entre le Maroc et l’IEF, d’autant plus que le Royaume coorganisera avec l’Arabie Saoudite la prochaine assemblée du Forum, avant d’abriter la prochaine réunion ministérielle des pays membres de l’IEF, prévue en 2022, a indiqué M. Rabbah dans une déclaration à la MAP en marge de cette réunion.

Cette rencontre portera sur les futurs programmes et challenges dans le domaine de l’énergie, notamment en matière d’accès à l’électricité en Afrique, en Amérique latine et en Asie, où l’on compte près de 600 millions de personnes sans accès à l’électrification, a-t-il fait savoir, notant qu’il s’agit de trouver des solutions adaptées, comme celles offertes par les énergies renouvelables.

Il est également question du problème de l’efficacité énergétique qui se pose dans différents domaines tels que l’industrie, le transport, l’agriculture et les mines, a ajouté M. Rabbah, expliquant qu’on doit trouver des solutions adaptées pour répondre à la demande de manière efficace, c’est à dire en réduisant les coûts ainsi que l’impact sur l’environnement.

L’autre thème d’actualité est celui de la numérisation, à l’ère des systèmes intelligents de production, de transport et de distribution des différentes énergies, a précisé le ministre, soulignant la nécessité d’injecter davantage d’intelligence dans le système énergétique à travers le numérique, tout en prenant en considération la sécurisation des systèmes contre tout types d’attaques.

L’IEF, organisme multilatéral, constitue la principale plateforme neutre dont les membres représentent 90% de la demande et de l’offre sur le marché mondial de l’énergie.

La réunion de cette année connait la participation d’environ 40 représentants des pays membre du comité exécutif. Le Forum, qui siège à Ryad, compte plus de 72 membres actifs dont les plus importants acteurs du secteur de l’énergie à savoir, les Etats-Unis, l’Europe, la Chine et l’Arabie Saoudite.

En marge de cet évènement international, plusieurs rencontres bilatérales ont réuni des responsables marocains et des représentants des pays membre.