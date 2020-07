«The Parliament magazine» souligne le rôle du Maroc dans le développement d’une agriculture résiliente en Afrique

mercredi, 15 juillet, 2020 à 13:27

Bruxelles – «The Parliament magazine» a souligné l’action vertueuse du Maroc et son rôle majeur dans le développement d’un modèle d’agriculture résiliente en Afrique notamment dans le contexte de la crise du Covid-19.

Dans un reportage réalisé dans plusieurs pays africains qui bénéficient du partenariat mis en place avec le pôle africain du groupe OCP, le magazine européen relève que le Royaume a intensifié son action sur le terrain à travers cette filiale du géant mondial des phosphates pour aider les agriculteurs à faire face à la crise du Covid-19 en leur assurant des revenus stables pour eux et leurs familles.

Le magazine cite le PDG d’OCP Afrique, Karim Lotfi Senhadji qui précise que «des modèles de partenariats durables et des synergies nouvelles sont nécessaires pour accompagner une véritable transformation agricole en Afrique», donnant l’exemple du programme «Women in the Agribooster» au Ghana.

Fort de son expérience agricole et de son programme phare Agribooster, le groupe OCP est un acteur de première ligne en Afrique, note la publication européenne, rappelant que depuis 2016, ce programme holistique a eu un impact significatif sur l’agriculture africaine, bénéficiant à plus de 300.000 petits producteurs à travers le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Le programme Agribooster a contribué à augmenter les rendements jusqu’à 40 pour cent et aide les agriculteurs à accéder aux marchés grâce à des outils d’assurance et de financement, ajoute la publication.

Au Nigéria, l’OCP Afrique distribue des engrais à 50.000 agriculteurs pour soutenir l’initiative présidentielle de développement des fertilisants (Presidential Fertilizer Initiative) et les efforts du gouvernement fédéral dans l’atténuation des risques liés au covid-19 dans le secteur agricole.

Pour Mohamed Hetti, Directeur général d’OCP Afrique au Nigéria «dans le contexte de la crise actuelle, il est tout à fait naturel pour nous, acteur impliqué dans la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, de soutenir les agriculteurs».

«Grâce à ce soutien, les agriculteurs bénéficiaires auront un accès rapide à des intrants agricoles de qualité, y compris des semences, des engrais et du matériel, essentiels pour lancer la campagne agricole», a-t-il ajouté.

L’OCP, à travers sa Fondation, participe également à la sensibilisation des populations rurales aux enjeux sociaux, rappelle The Parliament Magazine, notant que depuis le début de l’épidémie de la Covid-19, la Fondation OCP a soutenu l’ONG CorpsAfrica, qui distribue des kits d’hygiène au Sénégal, au Rwanda et au Malawi.

Sur le plan éducatif, le Groupe OCP, à travers l’Université panafricaine polytechnique Mohammed VI, a lancé l’initiative “Excellence en Afrique” en partenariat avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

L’initiative, explique le magazine, vise à démocratiser le e-learning, notamment pendant la pandémie du Covid-19 en mettant à la disposition de 33 universités africaines, affiliées au réseau universitaire RUForum, une série de ressources pédagogiques, telles que des cours en ligne ouverts et d’autres plateformes d’apprentissage en ligne, qui peuvent être librement utilisées par les enseignants et les étudiants à travers l’Afrique.