Tourisme interne : l’ONMT lance la 2ème vague de la campagne “Ntla9awfbladna”

lundi, 7 octobre, 2024 à 18:53

Rabat – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a lancé, lundi, la deuxième vague de la campagne de communication “Ntla9awfbladna”, dédiée aux touristes nationaux, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir et renforcer le tourisme interne.

Ayant pour thème principal la mobilité, cette deuxième vague, déployée à partir du 7 octobre, est lancée en amont des vacances scolaires dans le but d’encourager les voyages pendant cette période, tout en mettant l’accent sur les moyens de transport en commun, à savoir l’autocar, le train et l’avion, facilitant ainsi les déplacements d’une région à une autre, indique l’ONMT dans un communiqué.

L’objectif est de mettre en avant la facilité d’accès aux différentes destinations touristiques, tout en dévoilant la splendeur et la diversité des paysages marocains, souligne la même source, notant que la campagne vise à susciter l’envie de voyager en toute simplicité, à travers des trajets faciles, agréables et rapides pour découvrir ou redécouvrir le Maroc sous un nouveau jour.

Cette campagne vidéo s’adresse à un large public, de toutes les catégories socioprofessionnelles et les régions du Maroc. D’autres vagues de communication suivront pour accompagner les différentes périodes de vacances et week-ends prolongés au cours de l’année afin d’optimiser la visibilité et l’attrait des destinations marocaines, inciter aux voyages hors pics saisonniers et préparer les Marocains à mieux planifier en amont leurs voyages à travers tout le pays.

Une troisième vague sera lancée en 2025 pour promouvoir les vacances de printemps et estivales et sera axée, quant à elle, sur les filières “Bord de mer” et “Nature et Découverte”.

Le tourisme interne représente le tiers de l’activité touristique au Maroc avec plus de 5,8 millions de nuitées réalisées au niveau des établissements d’hébergement touristique classés durant les 8 premiers mois de l’année.

Figurant parmi les axes stratégiques de la feuille de route et du plan d’action “Light in Action” de l’ONMT, le tourisme interne jouit d’une attention particulière de la part de l’Office qui multiplie les actions et les initiatives en faveur de la promotion de ce segment stratégique pour le tourisme marocain, conclut le communiqué.