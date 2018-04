Tourisme: M. Sajid insiste à Rabat sur la nécessité de continuer sur la même tendance et de travailler de façon pragmatique

mercredi, 11 avril, 2018 à 17:37

Rabat – Continuer sur la même tendance, identifier les faiblesses et les atouts et travailler de façon pragmatique constituent les principaux défis à relever dans le secteur du tourisme, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.