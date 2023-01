Tourisme: Mme Ammor et les professionnels actent la feuille de route du secteur

jeudi, 5 janvier, 2023 à 21:19

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et ses associations et fédérations membres ont acté, jeudi à Rabat, la feuille de route du tourisme.