Tourisme: Mme Ammor reconfirme son engagement pour la relance du secteur

mardi, 10 mai, 2022 à 16:43

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a reconfirmé son engagement pour la relance du secteur à l’occasion d’une séance de travail tenue, mardi, avec le président et les représentants de la Confédération Nationale du Tourisme.