Tournée de l’ONMT: un bilan à mi-parcours sous le signe de la proximité

lundi, 21 décembre, 2020 à 13:26

Casablanca – Les équipes de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) se sont rendues, en 2 semaines, dans 6 régions du Royaume, soit la moitié de la tournée prévue dans les 12 régions du pays et qui a pour objectif de préparer le plan de relance du secteur en matière de promotion.

“L’ONMT, plus proche des professionnels”, tel aurait pu être la signature de cette tournée, tant les opérateurs et l’Office sont proches, en phase et complémentaires pour préparer le plan de relance, indique l’Office dans un communiqué relatif au bilan mi-parcours de la tournée. “C’est en tout cas le message qui ressort des différentes réunions qui se sont tenues dans le cadre de cette tournée”, ajoute la même source.

En moins de 15 jours, le directeur général de l’ONMT, Adel El fakir, et ses équipes se sont rendus tour à tour à Dakhla, Tanger, Casablanca, Fès, Rabat et Marrakech. Un périple marathon qui a permis d’affiner la stratégie sectorielle pour chaque région.

“A Marrakech, dernière étape de cette tournée, étaient présents les opérateurs de la ville et du CRT de la région mais également, Abdellatif Kabbaj, Président de la Confédération nationale du Tourisme et Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière”, fait savoir le communiqué. Il a donc été question des choix stratégiques qui s’imposent pour la ville ocre, qui est la locomotive du secteur du tourisme marocain, mais également de la stratégie nationale en matière de promotion.

“Nous voulons à l’Office, faire de chaque destination, une marque forte, une marque unique, une marque en phase avec son temps… Cette tournée, nous permet donc de confronter notre stratégie avec celle des opérateurs pour en sortir l’essence et faire émerger des concepts novateurs et fédérateurs”, a souligné M. El Fakir, cité dans le communiqué.

“Le travail dans l’action est aujourd’hui l’approche de l’ONMT car nous savons combien les actions que nous menons actuellement, dans la lignée de la stratégie initiée par la ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, auront un impact sur la relance, tant attendue, du secteur”, a affirmé M. El Fakir.

En même temps que cette tournée, l’Office a annoncé plusieurs actions fortes qui ont un impact sur l’activité des régions, à savoir le lancement de nouvelles lignes aériennes avec non seulement la Royal Air Maroc, mais aussi des compagnies étrangères tel EasyJet, Transavia ou encore Air France.

“A mi-parcours, la Tournée de l’ONMT fait une pause et reprendra en janvier pour les 6 régions restantes”, indique l’Office, ajoutant que ce “break intervient en cette fin d’année, une période où l’activité touristique reprend sensiblement dans plusieurs destinations touristiques du royaume”.