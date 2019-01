Le trafic passager affiche une année record avec plus de 22,5 millions en 2018

mardi, 22 janvier, 2019 à 8:30

Le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Khalid Samadi, a mis l’accent, lundi à New Delhi, sur la nécessité de la coopération entre les universités marocaines et indiennes notamment dans le domaine des technologies numériques et de la recherche scientifique.