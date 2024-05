Transformation digitale: accord de partenariat entre l’ADD et l’ANADEN de l’Union des Comores

jeudi, 30 mai, 2024 à 15:08

Marrakech – L’Agence de Développement du Digital (ADD) a signé, à l’occasion de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco 2024 à Marrakech, un accord de partenariat avec l’Agence de Développement du Numérique (ANADEN) de l’Union des Comores portant principalement sur le partage de l’expertise dans le domaine de la transformation digitale dans le cadre de la coopération sud-sud.

Cette initiative revêt une importance capitale, symbolisant une avancée majeure dans la coopération technologique entre les deux pays dans le domaine de la transformation digitale, l’échange de retours d’expérience, l’interopérabilité des systèmes pour améliorer l’efficacité des services publics et privés, tout en favorisant l’inclusion numérique, et le développement de plateformes et d’applications numériques, indique l’ADD dans un communiqué.

Ce partenariat avec l’ANADEN de l’Union des Comores, active dans le domaine des technologies de l’information et du développement du digital, porte aussi sur la formation et le renforcement des compétences dans le digital, le soutien à l’innovation et à la recherche, ainsi que la conduite du changement figurent parmi les priorités de cette collaboration, précise la même source.

L’ADD, réaffirmant le leadership du Maroc dans le domaine de la transformation numérique en Afrique, joue un rôle central dans l’orchestration de cette coopération stratégique qui vise à créer un environnement propice à l’innovation technologique et à la croissance économique, en alignement avec les objectifs de Smart Africa, dont le Maroc est un membre actif.

Le développement de compétences est un autre pilier crucial de cet accord, avec des programmes de formation et de renforcement des capacités qui permettront de doter les talents locaux des compétences nécessaires pour se préparer au paysage technologique en constante évolution, poursuit le communiqué, soulignant qu’en soutenant l’innovation et la recherche, cette collaboration encouragera également l’émergence de solutions technologiques innovantes adaptées aux besoins spécifiques de l’Union des Comores.

Ce partenariat prévoit également l’organisation d’activités et d’événements conjoints pour sensibiliser à l’importance de la transformation digitale et des nouvelles technologies, précise la même source, ajoutant que ces initiatives contribueront à promouvoir une culture de l’innovation et à encourager l’adoption de technologies avancées à l’échelle de l’Union des Comores.

La participation active de l’ANADEN fait preuve de l’importance de cette coopération pour le continent Africain et pour l’Union des Comores qui, à travers ce partenariat, s’engage à relever les défis communs et à tirer parti des opportunités offertes par la transformation numérique, ajoute le communiqué.