La transformation digitale, un important outil pour parvenir à la mobilité durable et développer l’industrie ferroviaire (rencontre)

mercredi, 8 mars, 2023 à 19:30

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil s’est entretenu, mercredi à Marrakech, avec le ministre fédéral allemand des Transports et du Numérique, Volker Wissing, des moyens de promouvoir la digitalisation du secteur du transport, et de renforcer les relations bilatérales dans ce domaine.