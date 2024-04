Transformation des systèmes alimentaires : des solutions inclusives et systémiques s’imposent (M. Sadiki)

mercredi, 24 avril, 2024 à 18:21

Meknès – La transformation des systèmes alimentaires requière des solutions inclusives, systémiques et dynamiques, a affirmé, mercredi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Intervenant lors d’une Conférence FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), M. Sadiki a souligné que cette transformation constitue un objectif plus que jamais primordial aux niveaux national, régional et mondial, en particulier dans le contexte actuel, marqué par les effets directs et indirects de plusieurs crises mondiales, ainsi que par les répercussions du changement climatique.

Ces crises, a-t-il fait remarquer, se sont manifestées notamment par l’interruption des échanges mondiaux de certains produits alimentaires, l’augmentation des coûts du fret maritime, la perturbation des chaînes logistiques mondiales, la hausse des prix de certains produits alimentaires.

Et de poursuivre que la transformation des systèmes alimentaires est reconnue comme étant la clef de voûte pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030.

De son côté, Jean Senahoun, Représentant de la FAO au Maroc, a indiqué que la transformation des systèmes alimentaires englobe un ensemble d’activités qui ont un impact multiplicateur, non seulement sur les ressources naturelles, mais aussi sur le développement durable, en rendant ces systèmes plus inclusifs.

Le Maroc est actuellement en train de mettre en place un système de gouvernance des systèmes alimentaires, démontrant ainsi un engagement fort envers ce processus, a fait remarquer M. Senahoun, estimant qu’il est essentiel de discuter des aspects liés à la gouvernance et au financement de cette transformation.

“En améliorant la résilience des systèmes alimentaires, nous contribuons à assurer une meilleure adaptation face aux défis environnementaux et aux fluctuations climatiques. Cela nécessite des efforts concertés et une coordination efficace entre les acteurs nationaux et internationaux pour garantir des systèmes alimentaires durables et résilients, capables de répondre aux besoins présents et futurs”, a-t-il dit.

Organisée jusqu’au 28 avril sous le thème “Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, la 16ème édition du SIAM connait la participation de près de 70 pays, dont l’Espagne en tant qu’invité d’honneur, et de 1.500 exposants.

Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d’actualité cruciaux.