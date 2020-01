Transition énergétique: L’AMEE et l’université de Khalifa à Abu Dhabi s’allient

Casablanca – L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et l’Université des sciences et technologies de Khalifa à Abu Dhabi ont signé, mercredi à Abu Dhabi, un protocole d’entente qui couvre les initiatives de recherche dans les technologies écoénergétiques.

Ce Protocole d’entente, signé par le vice-président exécutif à l’Université des sciences et technologies de Khalifa, Dr Arif Sultan Al Hammadi, et le directeur général de l’AMEE, M. Saïd Mouline, porte notamment sur la réalisation de recherches conjointes, le développement de programmes d’échanges d’experts et le transfert de savoir, indique l’AMEE dans un communiqué.

En vertu de cet accord, les deux institutions devront promouvoir et faciliter l’échange et le développement des technologies sous plusieurs aspects de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, couvrant les matériaux de pointe, les équipements haute performance et l’expertise dans ces domaines, fait savoir le communiqué, notant que les deux parties sont conjointement tenues de favoriser le développement et la réalisation de projets verts pilote et innovants dans des technologies propres.

A travers la signature de ce protocole d’entente, les partenaires s’engagent dans une étroite collaboration afin de renforcer la coopération bilatérale et de soutenir les initiatives de transition énergétiques via la recherche dans les domaines des technologies écoénergétiques, ajoute la même source.

Cité par le communiqué, M. Al Hammadi a déclaré que “L’Université de Khalifa est réputée pour ses innovations pionnières dans les technologies écoénergétiques couvrant divers domaines des énergies renouvelables et ce protocole d’entente ouvrira la voie à des innovations qui vont atteindre les communautés qui ont besoin d’énergie. Nous sommes ravis d’entamer cette collaboration de recherche avec l’AMEE et nous pensons que nous serons en mesure d’offrir au Maroc les solutions les plus adaptées à la transition du pays vers la voie des énergies propres”.

Pour sa part, M. Mouline a détaillé la stratégie exceptionnelle de la transition énergétique marocaine, soulignant l’importance, et le dimensionnement de ce partenariat.

“La collaboration avec l’Université Khalifa, réputée dans le domaine de l’environnement et de l’efficacité énergétique, s’inscrit dans notre stratégie de partenariats à long terme. Avec ce partenariat, l’AMEE accompagnera un opérateur majeur, pour lui permettre de faire un pas en avant dans sa démarche durable. L’opérationnalisation de l’efficacité énergétique est aujourd’hui un outil privilégié de bonne gouvernance, elle est essentielle pour réduire la consommation d’énergie et la réalisation d’un taux de croissance de plus en plus significatif”, a-t-il indiqué.